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Общество
18.07.2019 08:25
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«В ближайшие пять лет». Климатолог рассказал, когда в Россию придет аномальная жара

Экстремальный скачок климатических изменений может произойти в России в ближайшие пять лет, что приведет к аномально жаркой погоде. Об этом заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский в интервью телеканалу «Звезда» 18 июля.

К изменениям климата в России, по мнению ученого, приведет блокирующий циклон, который сейчас можно наблюдать в Европе. Летние температуры там уже поднимаются до 42 — 44 градусов тепла, а в России, напротив, достаточно холодно.

«Это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода», — объяснил Чернокульский и сказал, что в ближайшие пять лет аномальная жара дойдет и до России.

При этом он подчеркнул, что данные климатические изменения не приведут к глобальной катастрофе.

В Петербурге середина лета «радует» горожан прохладой и дождичком. Как поэтично выразился синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду «окажет влияние северо-восточная периферия циклона».

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