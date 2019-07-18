Грузия отказала хакеру Сумбаеву из дела погибшего следователя Шишкиной в политическом убежище. В ее убийстве обвиняется 18-летний петербуржец

Городской суд Тбилиси не нашёл оснований для предоставления политического убежища хакеру с двойным гражданством Ярославу Сумбаеву. Обжаловать решение он может до 24 июля.

Об этом сообщает BBC 17 июля. В суде добавили, что документов от защитника Сумбаева пока не поступало. Связаться с ним пытались и журналисты, но номер адвоката не доступен.

Решение суд принял 9 июля, на апелляцию у Сумбаева 15 дней, то есть до 24 числа. В противном случае ранее приостановленная процедура его выдачи будет продолжена.

В базе Интерпола 28-летний хакер числится как разыскиваемый за организацию преступного сообщества, которое занималось хищениями. У него два гражданства, России и Израиля. Ранее сообщалось, что экстрадиция могла быть прервана из-за ухудшения отношений между Россией и Грузией.

Напомним, за убийство Шишкиной задержан 18-летний недавний школьник из Петербурга Абдулазиз Абдулазизов, посредником считается его младший подельник, ученик петербургской школы.