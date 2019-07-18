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18.07.2019 01:04
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Грузия отказала хакеру Сумбаеву из дела погибшего следователя Шишкиной в политическом убежище. В ее убийстве обвиняется 18-летний петербуржец

Городской суд Тбилиси не нашёл оснований для предоставления политического убежища хакеру с двойным гражданством Ярославу Сумбаеву. Обжаловать решение он может до 24 июля.  

Об этом сообщает BBC 17 июля. В суде добавили, что документов от защитника Сумбаева пока не поступало. Связаться с ним пытались и журналисты, но номер адвоката не доступен.  

Решение суд принял 9 июля, на апелляцию у Сумбаева 15 дней, то есть до 24 числа. В противном случае ранее приостановленная процедура его выдачи будет продолжена. 

В базе Интерпола 28-летний хакер числится как разыскиваемый за организацию преступного сообщества, которое занималось хищениями. У него два гражданства, России и Израиля. Ранее сообщалось, что экстрадиция могла быть прервана из-за ухудшения отношений между Россией и Грузией. 

Напомним, за убийство Шишкиной задержан 18-летний недавний школьник из Петербурга Абдулазиз Абдулазизов, посредником считается его младший подельник, ученик петербургской школы.

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Справка:

Следователя полиции Евгению Шишкину убили в октябре прошлого года в Подмосковье. Она вела дело «билетных» хакеров.

Изначально СК подозревал в организации убийства кого-то из лидеров группировки, похищавшей деньги у РЖД и других компаний через безналичную покупку билетов. Считающийся «мозгом» группы Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии по просьбе России.

Позже источники «Коммерсанта» сообщили, что мотивы убийства Шишкиной лежат в области незаконного оборота наркотиков, а не мошенничества с железнодорожными билетами. 

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