Одно из дел против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыто. Предполагаемая жертва отказалась говорить о своем телефоне

Прокуроры штата Массачусетс отказались от уголовного преследования актера Кевина Спейси. Как пишет 17 июля Reuters, речь идет об обвинении в сексуальном домогательстве в отношении 18-летнего молодого человека. Инцидент якобы произошел более трех лет назад в баре Нантакета.

Предполагаемая жертва воспользовалась конституционным правом не давать порочащих себя показаний. Ранее адвокаты Спейси говорили, что в телефоне юноши содержались сообщения, которые оправдывают актера. Телефон оказался якобы утерян, а когда молодого человека начали выспрашивать о его местонахождении, тот и воспользовался поправкой к конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Ранее еще одно обвинение со Спейси было снято из-за истекшего срока давности — речь шла о событиях 1992 года.

Напомним, Кевина Спейси обвинили в домогательствах сразу несколько мужчин. В суде пока ни один из фактов доказан не был, однако после скандала актеру пришлось завершить съемки в сериале «Карточный домик». С 2017 года на больших экранах он не появлялся.