Контрабанды на миллион. Под Калининградом сигаретные пачки из «Мерседеса» вынимали четыре часа

Польские таможенники в машине жителя Калининградской области нашли рекордную для погранперехода Гжехотки партию контрабандных сигарет. Товара было больше, чем на миллион рублей.

Об этом 17 июля пишут местные СМИ. Подозрения у пограничников и таможенной службы на погранпереходе в Гжехотках вызвал водитель Mercedes ML. Машину дали понюхать собаке, после реакции пса ее загнали в специальный бокс. Рентген показал, что буквально весь автомобиль напичкан сигаретными пачками. Доставали их три поляка почти четыре часа, всего насчитали 7 тысяч 400 пачек. Потянуло контрабандное на 70 тысяч злотых, или около 1,1 млн рублей.