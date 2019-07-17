Зеленский ответил Путину. Он обещает выдавать гражданство Украины жителям «дружественных стран» и пострадавшим от репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм предоставления гражданства этническим украинцам из «дружественных стран». Об этом 17 июля сообщается в Facebook президентского офиса.

В сообщении подчеркивается, что офис Зеленского «с грустью и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинских моряков, а также подписание президентом России указа об упрощенном предоставлении российского гражданства». Напомним, ранее Владимир Путин распространил упрощение выдачи паспортов России на всю Донецкую и Луганскую области Украины.

«Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», – уточнили в офисе президента Украины.

В ответ Зеленский предложил упростить получение гражданства не только этническими украинцами, но и людьми, «которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».