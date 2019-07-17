На станции «Дунайская» монтируют витражи. Их показали рабочие в соцсетях
Метростроевцы приступили к декоративной отделке вестибюля станции метро «Дунайская». Фотографии витражей 17 июля опубликовали строители.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно восьмиугольные проемы в стене, в которые устанавливают витражные стекла. На синем фоне на них изображены крепости и замки, отчётливо видна, например, надпись «Измаил».
Неделю назад примерно стало ясно, как будет выглядеть «Проспект Славы». Ранее авторы «Афганского панно» для этой станции пытались продать его на «Авито», чтобы выручить хоть какие-то деньги, не заплаченные заказчиком. Однако позже власти в конфликте победили, и мозаика все же была установлена на станции.
Уже завтра на контактный рельс трёх станций Фрунзенского радиуса должно быть подано напряжение, а 19 июля состоится пробный заезд.
Справка:
Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линиям. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.