На станции «Дунайская» монтируют витражи. Их показали рабочие в соцсетях

Метростроевцы приступили к декоративной отделке вестибюля станции метро «Дунайская». Фотографии витражей 17 июля опубликовали строители.

Фото: скриншот/instagram.com

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно восьмиугольные проемы в стене, в которые устанавливают витражные стекла. На синем фоне на них изображены крепости и замки, отчётливо видна, например, надпись «Измаил».

Фото: скриншот/instagram.com

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Неделю назад примерно стало ясно, как будет выглядеть «Проспект Славы». Ранее авторы «Афганского панно» для этой станции пытались продать его на «Авито», чтобы выручить хоть какие-то деньги, не заплаченные заказчиком. Однако позже власти в конфликте победили, и мозаика все же была установлена на станции.

Уже завтра на контактный рельс трёх станций Фрунзенского радиуса должно быть подано напряжение, а 19 июля состоится пробный заезд.