Илон Маск хочет читать мысли. Его стартап представил устройство, которое добывает информацию напрямую из мозга

Стартап Илона Маска Neuralink представитл устройство, которое способно «считывать» информацию из мозга. Об этом пишет издание The Verge.

В человеческий мозг вживляются специальные нити, которые в несколько раз тоньше волоса Их диаметр не превышает шести микрометров. В мозг нити будет встраивать робот, который обучен избегать кровеносных сосудов, чтобы уменьшить воспалительные процессы.

Такие нити, вживленные парализованным людям, помогут им управлять телефонами и компьютерами. Клинические испытания стартуют во втором квартале 2020 года.