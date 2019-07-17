«Пежо» на Варшавской чуть не ушел под землю. Испытания теплосетей продолжаются

Во время испытаний теплосетей в Московском районе Петербурга под «Пежо» разошёлся асфальт. Машина не промокла, но повисла.

Фотографии и видео с Варшавской улицы в соцсетях выложили очевидцы вечером 17 июля. Судя по кадрам, «Пежо» завис над дырой передней частью, оба колеса оказались под землёй.

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в районе сегодня готовятся к отопительному сезону, ремонт понадобится трубе возле 29-го дома по Варшавской улице. Теплоэнергетики отметили, что видимых повреждений у машины нет, представитель страховой компании на месте.

Как сообщалось ранее, пока что не готовой к зиме оказалась труба и на улице Костюшко. Там поливало хрущевку, температура воды составила 35 градусов тепла.