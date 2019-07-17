Путин и Лукашенко на пути в Петербург заглянули на Коневец и побывали в монастыре, основанном в 14 веке
Президенты России и Белоруссии после завершения поездки на Валаам по пути в Петербург остановились на острове Коневец на Ладожском озере в Ленинградской области. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Кремля.
Там уточнили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь который был основан в 1393 году преподобным Арсением Коневским. Постройки монастыря были серьезно повреждены во время Великой Отечественной войны, его начали восстанавливать в 2016 году. Сейчас монастырь является действующим.
Справка:
Напомним, днём 17 июля в Пулково сел борт президента Белоруссии. Александр Лукашенко буквально сразу пересел на вертолёт, который доставил его на Валаам.
На Валааме Лукашенко и Путин осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм монастырского комплекса. Президента Белоруссии в поездке сопровождает его сын Николай Лукашенко, они вместе зажгли свечи у иконы Валаамской Божьей Матери.
Завтра Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.