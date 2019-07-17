США: Российские С-400 собирают данные об американских F-35. Сотрудничество с Турцией продолжится, но истребителей ей не видать

Российские зенитно-ракетные системы С-400 собирают разведданные об американских самолетах F-35. Сосуществовать в одной стране они не смогут, говорится 17 июля в заявлении Белого дома.

«К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35. F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — утверждается в сообщении.

При этом власти США подчеркивают, что сотрудничество с Турцией продолжится, но «с учетом ограничений, связанных с поставками С-400».

«Как у союзников по НАТО, наши отношения многослойны и не сосредоточены исключительно на F-35. Наши военные отношения крепкие, и мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции», подытожили в Белом доме.

Ранее отмену поставок в Турцию американских истребителей уже анонсировал Дональд Трамп.