В Кузбассе камнем придавило горняка. Остальных эвакуировать из шахты не стали

Обрушение породы произошло в одной из шахт в Кемеровской области 17 июля. Отвалившимся камнем придавило горняка.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс». Обрушение произошло в шахте «Анжерская-Южная», мужчина погиб. Его тело на поверхность из вентиляционного отсека подняли коллеги, при этом процесс добычи угля не прекращался. Специалисты оценили состояние шахты и подтвердили, что в эвакуации необходимости нет. В момент обвала внутри находились 66 человек.

Шахту начали разрабатывать в 2005 году, однако вскоре ее владелец, липецкий завод «Свободный сокол», разорился. Часть долга выкупил банк «Российский кредит», но и он лишился лицензии. С 2016 года шахта находится в конкурсном производстве.