Ливни добрались до Москвы. И затопили столичное метро

Переход станции метро «Савеловская» в Москве оказался затоплен в результате ливня. Об этом сообщают 17 июля очевидцы в соцсетях.

Информацию официально подтвердили РБК в столичной подземке. И обвинили в проблеме строителей.

«С городской территории в подуличный переход станции «Савеловская» стекались воды с близлежащей стройплощадки. На место были вызваны представители экстренных служб, после прочистки дренажей течь воды была приостановлена», — рассказали в прес-службе метрополитена РБК.

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Сейчас станция уже работает в обычном режиме, уточнили в подземке. Проблемы 17 июля в Москве испытывал и надземный транспорт — в районе Коптево приостанавливали движение трамваем из-за затопления путей.

Кроме того, было затоплено и Дмитровское шоссе — из-за этого даже ненадолго прекращалось по нему движение. Отметим, ливни в столицу пришли позже, чем в Петербург — но только за вторник, 16 июля, выпало 14 мм осадков — примерно 15% от месячной нормы.