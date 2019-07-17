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Где-то в Петербурге затаилась гражданка Австралии с младенцем. Она рожала в местном роддоме за неделю до прилета в Россию

В трансконтинентальном путешествии с элементами детектива пытаются разобраться полицейские Центрального района Петербурга. Они ищут гражданку Австралии, обладающую даром рожать задним числом.

Где-то в Петербурге затаилась гражданка Австралии с младенцем. Она рожала в местном роддоме за неделю до прилета в Россию

marmaladelane/pixabay.com

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, в поле зрения правоохранительных органов 40-летняя Шеридан попала накануне днем, при усердных попытках заселиться в отель в центральной части города. Она приходила с младенцем на руках и для регистрации предъявляла странный набор документов. Из миграционной карты следует, что в Россию она въехала 9 июля через столичный аэропорт «Домодедово». Об этом свидетельствует штамп о пересечении границы. То же число — c 9 июля 2019 года — указано в графе «Срок пребывания».

Сложности общения с ресепшн отелей начинались у Шеридан с документов на ребенка. При себе у нее имелись только памятка матери и сертификат о профилактических прививках. Они выданы родильным домом № 16 с Малой Балканской улицы Петербурга.

В сертификате датой рождения ребенка указано 3 июля 2019 года. Сертификат содержит записи о вакцинации младенца против гепатита В в день его рождения и прививке против туберкулеза, выполненной 7 июля.

Где-то в Петербурге затаилась гражданка Австралии с младенцем. Она рожала в местном роддоме за неделю до прилета в Россию

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«Фонтанка» связалась с администрацией одного отеля, отказавшего гражданке Австралии в регистрации.

«Она пришла с младенцем вчера около двух часов дня, – рассказали сотрудники. – Показала упомянутые вами документы. Подтвердила, что является матерью. Когда мы обратили внимание на несоответствие дат рождения и въезда в Россию, попросили справку о рождении ребенка. Гостья засмущалась, сослалась на излишнюю дороговизну наших номеров и вышла на улицу. Еще пару часов сидела на скамейке неподалеку и с кем-то созванивалась».

Шеридан могла воспользоваться услугой суррогатного материнства, не исключают сотрудники отеля. На эту мысль их навела дата рождения женщины — в первых числах июля.

«Можно предположить, что она сделала себе такой подарок на 40-летие, – говорят они. – Но договора суррогатного материнства у нее тоже не было».

О странной австралийке осведомлены в 78-м отделе полиции Центрального района, выяснила «Фонтанка». Подозревать ее в чем-то предосудительном у них пока нет оснований. Наивно полагать, что Шеридан прилетела в Россию, купила младенца на теневом рынке и планирует с ним вернуться в Австралию. Чтобы развеять сомнения, с женщиной нужно хотя бы побеседовать.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили: «Заявление об иностранной гражданке с ребенком поступило сегодня, 17 июля. Проводится проверка». 

В миграционной карте Шеридан указано, что целью ее визита является коммерческая деятельность, а приглашающей стороной выступает российское ООО «Бизнес Консталтинг Групп». В России, по данным СПАРК, действуют несколько юридических лиц с таким названием.

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На австралийских медицинских ресурсах и в социальных сетях встречаются профили женщины с такими же именем и фамилией и похожей фотографией. Она практикует в нескольких педиатрических клиниках Мельбурна, в том числе одной из известных детских больниц, считается высококлассным ортопедом.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"


© Фонтанка.Ру

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