СМИ: Врио губернатора Мурманской области обещает осветить регион искуственным солнцем

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис, готовясь к выборам в сентябре, предлагает оригинальные проекты благоустройства столицы региона. Об этом 17 июля пишет «Новая газета».

По данным издания, среди инициатив бывшего замглавы Минстроя — создание «светотехнической конструкции», которая будет освещать город во время полярной ночи. Установить ее якобы собираются на горе Горелая, а работать «искуственное солнце» должно со 2 декабря по 11 января. Стоимость проекта и сроки его реализации не уточняются.

«Новая газета» подчеркивает, что инициатива возникла на волне подготовки к губернаторским выборам, которые пройдут в регионе 8 сентября. Издание отмечает, что Чибис также обещает выделить 160 млн рублей на установку детских площадок, клумб и скамеек. Однако некоторые из них собираются создавать там, где аналогичные объекты уже построены.