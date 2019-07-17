Украина и Донбасс договорились о перемирии. Зеленский говорит, что готов «обменять всех на всех», но начинать надо с украинских моряков

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля (по киевскому времени). Как пишет «Интерфакс», об этом 17 июля на брифинге в Минске заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Информацию подтвердил представитель РФ Борис Грызлов.

Пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в своем фейсбуке, что в районе станицы Луганской уже завершено разведение сторон. Она добавила, что участники контактной группы также договорились ускорить обмен пленных — на Украине удерживаются 208 человек, обменом которых заинтересованы в самопровозглашенных республиках. В ЛНР и ДНР удерживаются как минимум 69 граждан Украины.

Отметим, Владимир Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» 17 июля заявил, что согласен с предложением по обмену украинцев и россиян по схеме «всех на всех». Но начать он предлагает с 24 моряков ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Украинский лидер подчеркнул, что об этом он говорил и во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, от этого звонка его отговаривали многие партнеры, однако ему было нечего бояться, потому что правда на его стороне.