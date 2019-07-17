Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +18
$ 62.95р
70.56р
23:31 17.07.2019
Расширенный поиск

Власть
17.07.2019 21:23
Печать

Украина и Донбасс договорились о перемирии. Зеленский говорит, что готов «обменять всех на всех», но начинать надо с украинских моряков

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля (по киевскому времени). Как пишет «Интерфакс», об этом 17 июля на брифинге в Минске заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Информацию подтвердил представитель РФ Борис Грызлов. 

Пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в своем фейсбуке, что в районе станицы Луганской уже завершено разведение сторон. Она добавила, что участники контактной группы также договорились ускорить обмен пленных — на Украине удерживаются 208 человек, обменом которых заинтересованы в самопровозглашенных республиках. В ЛНР и ДНР удерживаются как минимум 69 граждан Украины.

Отметим, Владимир Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» 17 июля заявил, что согласен с предложением по обмену украинцев и россиян по схеме «всех на всех». Но начать он предлагает с 24 моряков ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Украинский лидер подчеркнул, что об этом он говорил и во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, от этого звонка его отговаривали многие партнеры, однако ему было нечего бояться, потому что правда на его стороне. 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:15

Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу - под 14 мостами.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения

Банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий «Группы ЛСР» трех генеральных кредитных соглашений, подписанных на днях.
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по популярным программам ипотеки среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.07.2019 15:20

Первая секция ЖК «Эталон на Неве» достигла отметки в 6 этажей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы. Согласно проекту, на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.