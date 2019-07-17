В райсуде Петербурга умер переводчик. Приступ с ним случился перед заседанием

Посетитель Фрунзенского районного суда Петербурга умер после сердечного приступа. Он работал переводчиком и приехал на заседания по выдворению мигрантов.

Как стало известно «Фонтанке», днем 17 июля переводчик потерял сознание в коридоре суда на Курской улице. Ему стало плохо с сердцем.

Сотрудники суда вызвали реанимационную бригаду. Врачи пытались мужчину вернуть к жизни, но безуспешно.

Сознание переводчик потерял, направляясь на заседание.

Реклама



В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили смерть мужчины.

«Он был приглашен для участия в заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, – уточнили в пресс-службе. – После того, как скорая помощь зафиксировала смерть, в известность была поставлена полиция».

Судебные процессы по выдворению иностранцев были отложены и сегодня не состоялись.

Вечером 3 июля в Санкт-Петербургском городском суде нашли мертвым фигуранта дела об убийстве старейшего работника Мариинского театра. «Фонтанка» выяснила, что после оглашения обвинительного вердикта Сеник Нароян был оставлен один на один с простыней сотрудниками полицейского конвоя.