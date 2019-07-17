В России бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. Электронный аналог соберут только из отечественных компонентов

Выдавать бумажные паспорта в России прекратят в 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов 17 июля.

«Выдача электронных паспортов начнется в июле следующего года в пилотном режиме на территории Москвы. Потом будем динамично по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершать выдачу паспортов старого образца», — цитирует чиновника РБК.

По словам вице-премьера, электронный паспорт будет состоять только из российских компонентов, основан на российском программном обеспечении и с использованием разработанных в России криптографических алгоритмов.

В дополнение к карточке выпустят мобильное приложение. Разработчик его будет государственным, а сам сервис — бесплатным. Электронный паспорт в виде карточки будет действовать в течение десяти лет, а замена действующих бумажных паспортов на электронные будет производиться по желанию владельца.