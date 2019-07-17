Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook 17 июля.

"Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом", – пояснил он. Парубий считает, что регламент предусматривает такую возможность между пленарными заседаниями во время сессии Рады, но она закончилась еще 12 июля. "У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады", – добавил Парубий. Для этого он попросил Зеленского предоставить Раде соответствующее письмо, как того требует закон.

Ранее сегодня Зеленский предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Рада уже закончила свою работу, однако будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах.