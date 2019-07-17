Глава Роскомнадзора обсудил проблемы госрегулирования Сети с китайским коллегой

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обсудил вопросы государственного регулирования "сферы инфо-коммуникационных технологий" с главой канцелярии Китая по информатизации и сетевой безопасности Чжуанем Жунвэнем, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Стороны договорились о сотрудничестве.

«17 июля состоялась рабочая встреча руководителя Роскомнадзора Александра Жарова с главой Канцелярии Центральной комиссии Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по информатизации и сетевой безопасности Чжуанем Жунвэнем. На мероприятии обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по применению государственного регулирования в сфере инфо-коммуникационных технологий», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Китайским коллегам были представлены доклады о полномочиях и деятельности Роскомнадзора по обеспечению безопасности российских граждан в информационном пространстве, пресечению противоправной деятельности в интернете, а также по защите прав субъектов персональных данных", – отмечается в сообщении.

Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.