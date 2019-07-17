Владелец приграничных супермаркетов Raja Market планирует построить у «Торфяновки» гигантский торговый центр стоимостью 20 млн евро

Недалеко от пограничного пункта «Ваалимаа-Торфяновка» к концу 2020 года может открыться большой торговый центр площадью 18 тысяч квадратных метров. Ранее на этом месте потерпели неудачу российские бизнесмены.

Бизнесмен Сергей Ананьев запросил у приграничного финского муниципалитета Виролахти лицензию на строительство шопинг-центра, площадь которого превысит недавно открывшуюся в этом же месте в конце 2018 года аутлет-деревню «Царь». Заявка будет рассмотрена 1 августа, сообщает 17 июля Yle.

Площадь ТЦ, согласно заявке, составит 18 тысяч квадратных метров, в нём разместится как минимум один продуктовый магазин и много специализированных бутиков. Вопрос с ресторанами пока открыт.

По словам предпринимателя, он не собирается конкурировать с Zsar Outlet, поскольку «деятельность будет отличаться».

Подготовительные работы начнутся в середине августа. Бизнесмен надеется, что разрешение на строительство будет выдано в конце сентября – начале октября.

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«Наша цель – открыться перед рождественским сезоном [2020 года]», – говорит Ананьев.

Сергей Ананьев — собственник компании Vaalimaan Kauppakartano Oy, которая владеет сетью из шести приграничных супермаркетов Raja Market (в Котке, Ваалимаа, по два в Лаппеенранте и Иматре) и Skandinavian market (в Иматре и Ваалимаа). Она же торгует икрой и рыбой (SM Skandinavian Fish и SM Skandinavian Caviar). По данным финского реестра, оборот компании Vaalimaan Kauppakartano Oy в 2018 году составил около 59 млн евро, прибыль — 945 тысяч евро. Также Ананьеву принадлежит риелторское агентство Kiinteisto Oy Vaalimaantie с выручкой почти 5 млн евро и чистой прибылью 2 млн евро. До кризиса он был одним из самых хорошо зарабатывающих россиян в Финляндии.

Ранее финские СМИ сообщали, что муниципалитет предлагал Ананьеву для постройки ТЦ участок, где уже залит фундамент и проведена коммунальная инфраструктура. Ранее в этом месте российские бизнесмены хотели возвести аутлет с казино Vaalimaa Shopping Center Oy стоимостью 70 млн евро, открытие планировалось в 2014 – 2015 году. Ассоциация игровых автоматов RAY получила разрешение правительства на создание казино в Восточной Финляндии ещё в 2011 году. Но строительство затягивалось, а потом грянул кризис, турпоток россиян вместе с взлетевшим курсом евро начал иссякать. Финны посчитали, что после падения рубля не стоит вкладываться в проект у российской границы. Россияне успели вложить 10 млн евро, но после ухода партнёра, который обещал инвестировать 4 млн евро, строительство заморозили. Более того, строительная компания Destia подала иск на сумму 1,1 млн евро, утверждая, что подрядчик не расплатился за подготовительные строительные работы. Затем власти Виролахти расторгли договор об аренде участка с компанией Vaalimaa Shopping Center Oy из-за долгов по аренде на сумму 83 тыс. евро. За поиски бизнесменов-должников взялись приставы.

Согласно статистике Погранохраны Финляндии, пассажиропоток через МАПП «Ваалимаа-Торфяновка», который расположен на пути из Санкт-Петербурга в Хельсинки, за первое полугодие 2019 года составил 1 млн 154 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2018-го – 1 млн 151 тыс., а 2017-го – 1 млн 161 тыс.