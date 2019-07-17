Водоканал предупредил о новых потопах в Петербурге. Синоптики прогнозируют «черную пятницу»

Петербург по летней традиции-2019 снова затопит при очередном ливне. Предприятие «Водоканал» с нотками фатализма предложило горожанам забаррикадироваться в домах и отказаться от автомобилей.

На ухудшение погоды Водоканал обратил внимание вечером 17 июля, сославшись на информацию синоптиков о возможных продолжительных дождях в ближайшие дни: «В случае превышения нормативных показателей интенсивности дождя могут возникнуть скопления воды. Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию – это происходит в течение 20 – 30 минут после окончания дождя. Поэтому возможны локальные подтопления».

По данным Северо-Западного гидрометцентра, ливни с грозами и порывистым ветром придут в Петербург днем в пятницу, 19 июля. Завтра будет посуше, но все равно с дождем. Субботу тоже обещают мокрой.

После статьи «Фонтанки» о судебной практике дел против Водоканала, обязанного следить за техническим состояние систем водопровода и канализации, предприятие предложило петербуржцам самостоятельно озадачиться сохранением имущества.

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«Большое количество организаций, занимающих цокольные и полуподвальные помещения, столкнулись с проблемой их затопления во время нерасчетного дождя. Мы рекомендуем владельцам установить герметичные двери и водоотбойные бордюры вокруг оконных и дверных приямков, которые препятствуют попаданию атмосферных осадков с улицы», – говорится в обращении Водоканала.

Второй серьезной проблемой предприятие признает поломку автомобильных двигателей от попадания воды при затоплениях. По этому поводу у коммунальщиков тоже есть рецепт:

«Обращаем внимание, что передвигаться на легковом автомобиле по улице, затопленной водой более чем на 15 – 20 сантиметров, не рекомендуется. Если вы оказались в подобной ситуации, нужно незамедлительно заглушить двигатель автомобиля и дождаться, пока вода сойдет до безопасного уровня». Во время ближайшего ливня единственным ноу-хау от городских служб будет оперативное перекрытие затопленных улиц.

В прошлый раз наводнение в Петербурге случилось 9 июля. В воде оказались станция метро «Девяткино», часть Приморского района, наземный общественный транспорт. С конца мая 2019 года город пережил четыре потопа.