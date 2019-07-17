Происшествия
МИД Украины выразил протест из-за продления ареста морякам, задержанным в Керченском проливе
Министерство иностранных дел Украины 17 июля выразило протест против решения российского суда продлить арест 24 морякам, взятым под стражу после инцидента в Черном море, у Керченского пролива.
Statement of the MFA of #Ukraine on the decision of #Moscow court to continue unlawful detention to 24 Ukrainian servicemen.— MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 17. Juli 2019
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«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года», — говорится в заявлении.
МИД Украины назвал содержание моряков под стражей «грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие согласно Конвенции ООН по морскому праву и международному обычному праву».
Внешнеполитическое ведомство соседней страны также напомнило решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал от России освободить задержанных моряков, которое РФ не признает.
«Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной», — отметили в украинском МИД.
Ранее 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам, которые были взяты под стражу в результате инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Справка:
Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы, им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда. Россия заявила, что не признает юрисдикцию инстанции по этому делу, так как Конвенция 1982 года по морскому праву в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива. МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины «прочитал в Интернете».