Минобороны отсчитало офицерам по 15 миллионов. Одному хватит на две квартиры, двоим - на три

Общая сумма жилищных субсидий, предоставленых с начала года Западным военным округом, превысила 6 миллиардов рублей. Из восьми с лишним сотен военнослужащих трое смогут себе позволить не одну квартиру.

О рекордсменах в сфере жилобеспечения пресс-служба ЗВО сообщила 17 июля. Безусловный победитель минувшего полугодия – контрактник из Тверской области. Отец семи детей получил сертификат на 15 млн рублей. В спину ему дышат майор и капитан из Пскова, в их семьях также по восемь человек, сумма выплаты – 14,8 млн рублей. При средней цене на вторичную недвижимость псковичам хватит выделенных денег на три квартиры. В Твери есть предложения подороже, при высоких запросах субсидии может и не хватить, а если аппетит умеренный, то получится купить две квартиры.

Средний размер жилищной субсидии за год увеличился с 6,8 до 7,5 млн рублей. Также в первом полугодии 2019 года 133 семьи военнослужащих ЗВО получили квартиры.

Жилищные субсидии – форма обеспечения жильём военнослужащих, введённая в 2014 году. Она позволяет военнослужащему на своё усмотрение приобрести в собственность квартиру до четырёх комнат или дом, а также стать участником долевого строительства. В 2018 году в рамках программы новые квартиры и коттеджи приобрели 1655 военнослужащих. Офицеру из Петербурга хватило субсидии на квартиру в Москве и землю в Крыму.