Кто поможет Смольному строить гражданское общество в Петербурге

Петербургская администрация занялась развитием гражданского общества. Миссия поручена избранным общественным деятелям, многие из которых уже активно взаимодействуют с властью.

Александр Малькевич// Владимир Смирнов/ТАСС

В начале июля в Смольном собрался новый орган – рабочая группа по развитию институтов гражданского общества. Среди тех, кому предстоит решить эту задачу, – сотрудница предвыборного штаба Александра Беглова, политтехнолог структур Евгения Пригожина и руководители близких к городским властям общественных организаций.

О налаживании диалога со всеми политическими силами в январе этого года говорила Любовь Совершаева, встречаясь с фракциями петербургского Заксобрания перед своим назначением на должность вице-губернатора по внутренней политике. Тогда же было анонсировано создание в Смольном специальной рабочей группы, которая займется развитием институтов гражданского общества и будет подсказывать правительству города «какие у гражданского общества есть к нему претензии, где мы пробуксовываем, где нет диалога». Любовь Совершаева объявила, что возглавить новый орган она пригласила члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), москвича Александра Брода.

Александр Брод, чьи публичные высказывания часто совпадают с генеральной линией российских властей, принял приглашение. После разгона протестной демонстрации на первомайском шествии именно он возложил вину на «провокаторов» среди оппозиционеров. Однако в конце июня, когда в Смольном прошло первое заседание рабочей группы, Брода среди ее участников уже не оказалось. Зато присутствовала ответственный секретарь СПЧ, петербурженка Наталья Евдокимова, которая придерживается противоположных позиций – участвует, например, в общественном расследовании первомайских событий.

Впрочем, большинство остальных членов рабочей группы все равно так или иначе связаны с властью. Возглавили ее чиновники: председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец и ее заместитель Низами Мамишев, племянник главы азербайджанской диаспоры Вагифа Мамишева. Новая структура наметила цель: разработать дорожную карту, чтобы наконец начать создавать условия для общественного согласия в городе.

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Вторым заместителем главы рабочей группы стала Елена Никитина, руководитель благотворительного Фонда культуры семьи и детства.

В феврале Александр Беглов объявил, что собирается создать страницу во «ВКонтакте», чтобы держать оперативную связь с горожанами. Создать этот информационный повод помогла Беглову как раз Елена Никитина: во время встречи с представителями некоммерческого сектора в Смольном она попросила врио губернатора зарегистрироваться в соцсетях. По словам трех источников «Фонтанки», Никитина под руководством политтехнолога Владимира Табака занимается работой с соцсетями в рамках выборной кампании Александра Беглова.

У Елены Никитиной есть опыт взаимодействия с разными ветвями городской власти. В 2017 году она вошла в состав молодежной коллегии при губернаторе Петербурга. А в октябре прошлого года Заксобрание Петербурга одобрило законопроект, который позволяет выделять из городского бюджета субсидии тем некоммерческим организациям, которые борются с опасной для детей информацией в Интернете. Законопроект внес лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко; ранее он сам говорил «Фонтанке», что с инициативой скорректировать законодательство к нему обратилась Елена Никитина. Одно из направлений Фонда культуры семьи и детства – «выявлять в Интернете тренды, несущие в себе потенциальную угрозу для психического и физического здоровья детей и молодежи».

Вместе с Никитиной развивать петербургское гражданское общество будет политтехнолог Александр Малькевич, который попал в рабочую группу в качестве президента Фонда защиты национальных ценностей.

Александр Малькевич в прошлом году возглавил комиссию по СМИ российской Общественной палаты. Фонд же появился в марте 2019 года – после того, как по российским и зарубежным СМИ прокатилась волна публикаций об участии политтехнологов из России в избирательных кампаниях в странах Африки. СМИ писали о заинтересованности Евгения Пригожина в этой работе. Впервые об этом фонде написало РИА ФАН – издание, которое связывают с бизнес-империей петербургского ресторатора. В публикации говорилось, что фонд призван «защитить жителей всего мира, в том числе и Африканского континента, от деструктивных действий со стороны западных стран и США». Именно в этом фонде, согласно опубликованной на сайте организации официальной версии, работал петербургский политтехнолог Максим Шугалей, недавно арестованный властями Ливии по подозрению во вмешательстве в избирательный процесс.

Помимо фонда, Александр Малькевич возглавлял издание USA Really, которое связывают с медиахолдингом Евгения Пригожина. Как писала «Фонтанка», сотрудничающие со структурами Пригожина политтехнологи активно работают и на избирательную кампанию Александра Беглова.

Сам Малькевич сказал «Фонтанке», что, поскольку родился в Ленинграде, следит за происходящими в городе процессами, хотя сейчас живет в Москве: «Думаю, властям может быть полезен мой межрегиональный опыт».

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В одной лодке с Александром Малькевичем еще одна участница губернаторской молодежной коллегии – Алена Зинкевич, заместитель руководителя молодежной общественной организации «МИР». Председателем попечительского совета организации в момент ее создания семь лет назад стал Игорь Захватов – сын Александра Захватова, давнего соратника нынешнего врио губернатора. Развивать гражданское общество Алене Зинкевич предстоит в медиасфере. «Будем улучшать взаимодействие, чтобы было удобно и комфортно работать», – обрисовала она свой круг задач, пригласив корреспондента «Фонтанки» присоединиться к работе. Кстати, руководитель «МИРа» в прошлом году была участницей «молодежного крыла» предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Вместе с ней переизбраться президенту помогал Дмитрий Данилов, депутат муниципалитета Оккервиль и в прошлом член губернаторской молодежной коллегии – еще один участник новой рабочей группы.

Развивать гражданское общество будет и Олег Ланской - глава молодежного совета самой крупной петербургской профсоюзной организации, Ленинградской федерации профсоюзов. Его председатель Владимир Дербин, один из руководителей петербургского Общероссийского народного фронта, был доверенным лицом Владимира Путина на последних выборах.

Еще один член рабочей группы, руководитель совета Евразийской молодежной ассамблеи Иван Есипов, уже успел наладить сотрудничество с Юлией Аблец. В апреле он выступил на организованном комитетом мероприятии в качестве эксперта по вопросам социальных лифтов для молодежи. Сам Есипов – пример эффективной работы этих социальных лифтов: в свои 26 лет он уже успел поработать советником главы Приморского района. В общественной деятельности Иван Есипов много внимания уделяет религиозной тематике: в апреле, например, он участвовал в организации выставки «Духовенство в войнах отечества». «Во время войны церковь всегда была с народом и государством. Это крест, который священнослужители несут без меча. Восстановление института военного духовенства способствует восстановлению духовной силы нашей родины», – говорил тогда активист.

Поработает над достижением общественного согласия и лидер петербургской «Молодой гвардии Единой России» Александр Маликов – ему доверили отвечать за взаимодействие с политиками. «Работа моей подгруппы строится на принципах демократических», – поделился с «Фонтанкой» Александр Маликов. Он рассказал, что пригласил к сотрудничеству представителей всего политического спектра, даже «Яблока» и молодежного демократического движения «Весна», но диалог с последними двумя не сложился: «Далеко не все готовы работать, кому-то проще языком трепать».

Тем временем сам он уже активно включился в работу, которая состоит, по его словам, в том, чтобы «обозначить возможные проблемы в политической сфере и предложить определенные решения». На выходе Александр Маликов рассчитывает получить «какие-либо мероприятия – круглые столы, общественные слушания, и какие-либо поправки в законодательство». Конкретизировать свои слова руководитель «Молодой гвардии» отказался: «иначе незачем было бы собирать рабочую группу».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»