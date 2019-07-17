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Общество
17.07.2019 18:36
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Путин распространил упрощенную выдачу паспортов России на весь Донбасс

Президент России своим указом распространил упрощение выдачи паспортов России на всю Донецкую и Луганскую области Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 17 июля.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. №187… следующие изменения: а) из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить», — говорится в его тексте.

Согласно апрельскому указу главы государства, упрощенная выдача российского гражданства касалась жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ русскими, проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, заявив, что решение российской стороны – это «вопрос чисто гуманитарного характера». Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин и руководитель непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарили российского лидера, а в Киеве призвали жителей ДНР и ЛНР не принимать паспорта РФ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Москвы – это «продолжение агрессии и вмешательства во внутренние дела» страны, и обратился в Совет Безопасности ООН. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские власти «зря тратят время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».

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