Александр Медведев: У нас ни одной аренды с «Сочи» нет, это все трансферы

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал массовый переход игроков в «Сочи», а также оценил вероятность ухода других пока еще действующих футболистов петербургской команды.

«У нас ни одной аренды с «Сочи» нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае — поэтому думаю, что те, кто готов играть, выйдут на поле. Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, удастся пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести с целью усиления отдельных позиций», – цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

По словам гендиректора, «Зенит» хотел продать нападающего Антона Заболотного, но тот отказался переходить в предложенный ему клуб. Поэтому сейчас он тренируется и играет в «Зените»-2. К слову, ранее стало известно, что «Зенит» внес Заболотного в заявку на участие в чемпионате РПЛ.

Петербуржцы также продолжают искать варианты трудоустройства для полузащитника Матиаса Краневиттера, который недоволен небольшим количеством игрового времени.

Комментируя слухи о подписании контракта с вратарем Александром Васютиным, Медведев подчеркнул, что об окончательном решении этого вопроса пока рано говорить.