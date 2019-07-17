Минюст включил «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ включил «Всемирный конгресс украинцев» в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщил «Фонтанке» глава департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков 17 июля.

Организация включена в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя генерального прокурора РФ.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в отношении решения российского надзорного органа.

«Всемирный конгресс украинцев» был создан в 1967 году. Изначально организация создавалась под названием The World Congress of Free Ukrainians. Ее основателями были сторонники Андрея Мельника — одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов. Сегодня «Всемирный конгресс украинцев» представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах. Штаб-квартира организации находится в Торонто (Канада).