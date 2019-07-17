«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак

Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Как написал в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, личную заинтересованность в трансфере высказал главный тренер Сергей Семак.

В настоящее время он вместе со спортивным директором Хавьером Рибалтой и шеф-скаутром Антоном Евменовым обсуждают возможность перехода голкипера. Представители «Зенита» уже связались с агентом 33-летнего Гильерме на тему возможного переезда.

Гильерме играет за «Локомотив» с 2007 года, став первым бразильским вратарём в российском профессиональном футболе. Однако сыграл за основу «железнодорожников» в официальном матче впервые лишь в июле 2009-го. С тех пор сыграл за «Локомотив» 235 матчей, в которых пропустил 216 мячей. В августе 2015 года говорил, что хочет остаться в «Локомотиве» до конца карьеры.

В том же 2015 году Гильерме получил российский паспорт и перестал считаться «легионером». За сборную России дебютировал в 2016 году. Вошёл в заявку команды на Евро-2016, однако на поле не появлялся. После окончания турнира голкипер на протяжении долгого времени не вызывался в сборную, однако летом 2018 года он получил приглашение на матчи новообразованной Лиги наций, где дважды сыграл на ноль. Стал считаться основным вратарем сборной России, сменив на этой позиции голкипера «Зенита» Андрея Лунева, о проблемах которого читайте в материале «Фонтанки» https://www.fontanka.ru/2019/07/15/101/ .