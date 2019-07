Мексиканского наркобарона Коротышку приговорили в США к пожизненному сроку

Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо – Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.

