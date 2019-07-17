Мексиканского наркобарона Коротышку приговорили в США к пожизненному сроку

Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо – Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.

BREAKING: Mexican drug kingpin Joaquin `El Chapo' Guzman sentenced to life in US prison.https://t.co/8IoM6ZVvHA — The Associated Press (@AP) 17 июля 2019 г.

62-летний преступник дважды сбегал из мексиканских тюрем, на родине его охраняла целая армия. В феврале этого года суд присяжных признал его виновным по всем пунктам обвинения. В суде было доказано, что картель Гусмана ввозил в США кокаин и другие наркотики в течение 25 лет. Его личная "армия" похищала, пытала и убивала любого, кто пытался помешать. Адвокаты Эль Чапо настаивали, что его "подставили" другие наркоторговцы.

20 мая 2016 года мексиканские власти одобрили передачу наркобарона Хоакина Эль Чапо Гусмана (по прозвищу Коротышка) властям США. В июле 2015 года Эль Чапо сбежал из тюрьмы «Альтиплано». Он пошел в тюремный душ, после этого его никто не видел. Позже установили, что за перегородкой душа был тоннель длиной в милю, по которому и сбежал Гусман. В январе 2016-го власти страны сообщили о поимке и аресте Эль Чапо.