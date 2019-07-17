Путин наградил орденом главу Дагестана
Президент России Владимир Путин своим указом наградил главу Дагестана Владимира Васильева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Васильева Владимира Абдуалиевича — главу Республики Дагестан», — говорится в тексте указа.
Владимир Васильев возглавляет Дагестан с 9 сентября 2018 года.