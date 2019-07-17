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Фонтанка-SUP
Публикуется на правах рекламы
17.07.2019 18:50
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Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера – эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL – магазина www.surfvrn.com 

Условия конкурса: 

– на сайте магазина SURFVRN выберите понравившуюся модель дизайнерского SUP борда GLADIATOR, которую вы бы предпочли для участия в следующем фестивале, и напишите ее название в комментариях к этому посту;  

– сделайте репост этой записи. 

– Подпишитесь на рассылку и группу SURFVRN в ВК и  Facebook  и получите промокод на скидку 10%. Для подписки на рассылку заполните форму в самом низу страницы сайта www.surfvrn.com

Итоги мы подведем случайным выбором победителя 22 июля в 21:00. Победителю достанется весло стоимостью 8000 рублей из стекловолокна.

Лимитированная серия SUP-бордов Gladiator с ярким дизайном выполнена по технологии MSL, что позволяет доске быть жесткой и одновременно легкой. Все SUP-борды от SURFVRN сделаны в заводских условиях, под контролем качества торговой марки Гладиатор. 

Сроки акции: с 17.07.2019 по 22.07.2019г.

Организатор акции ООО "ИНТЕЛТЕХ", ИНН 3665115110, юр. адрес 394038, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3Б, оф.106.

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8-961-185-48-48

Новости компаний
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
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