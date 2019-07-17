Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера – эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL – магазина www.surfvrn.com

Условия конкурса:

– на сайте магазина SURFVRN выберите понравившуюся модель дизайнерского SUP борда GLADIATOR, которую вы бы предпочли для участия в следующем фестивале, и напишите ее название в комментариях к этому посту;

– сделайте репост этой записи.

– Подпишитесь на рассылку и группу SURFVRN в ВК и Facebook и получите промокод на скидку 10%. Для подписки на рассылку заполните форму в самом низу страницы сайта www.surfvrn.com

Итоги мы подведем случайным выбором победителя 22 июля в 21:00. Победителю достанется весло стоимостью 8000 рублей из стекловолокна.

Лимитированная серия SUP-бордов Gladiator с ярким дизайном выполнена по технологии MSL, что позволяет доске быть жесткой и одновременно легкой. Все SUP-борды от SURFVRN сделаны в заводских условиях, под контролем качества торговой марки Гладиатор.

Сроки акции: с 17.07.2019 по 22.07.2019г.

Организатор акции ООО "ИНТЕЛТЕХ", ИНН 3665115110, юр. адрес 394038, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3Б, оф.106.

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8-961-185-48-48