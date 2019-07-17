На Костюшко фонтан омывает фасад хрущёвки

Поток воды пробил землю под окнами многоэтажки в Московском районе Петербурга 17 июля. О прорыве сети у 24-го дома на улице Костюшко очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Бьет в окна первого этажа и в трансформаторную тумбу. Вылетают камни», — написали горожане.

В компании «Теплосеть Петербурга» прорыв подтвердили и отметили, что температура воды составляет 35 градусов. Труба дала течь при испытаниях. «На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организованы работы по устранению выявленного дефекта, испытания продолжаются», — добавили на предприятии.