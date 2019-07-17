Ларьки скинутся на клумбы и скамейки. Смольный запускает реформу нестационарной торговли

Прибыль от арендаторов земли для киосков, летних кафе и ярмарок петербургские чиновники хотят распределить по районным бюджетам и тратить на благоустройство.

Тимофей Изотов/Коммерсантъ

О реформе нестационарной торговли (НТО) «Фонтанке» 17 июля рассказал экономический вице-губернатор Евгений Елин. Поправки в соответствующие нормативные акты и регламенты городские власти планируют подготовить к осени. Затем новую концепцию представят на обсуждение. Ключевое изменение – делегирование полномочий на места и децентрализация. Сейчас доходы от размещения НТО поступают в городской бюджет и растворяются в нем. В новых реалиях комитет имущественных отношений станет перечислять деньги напрямую в бюджеты районов.

Как рассказал Евгений Елин, на сегодняшний день киоски и ларьки приносят городу скромную сумму — около 150 – 200 млн рублей в год. «Для городского бюджета это не очень чувствительно, а для районного вполне», – сказал он. Если новые правила заработают, поступления вырастут как минимум в два раза, поскольку районы напрямую заинтересованы в дополнительных доходах, считает Евгений Елин. Причем, по его мнению, рост платежей будет вызван не столько увеличением числа самих НТО, сколько повышением эффективности использования городской земли и усилением контроля. В частности, районы начнут отслеживать и вовремя реагировать, если арендатор перестанет платить. Также администрации будут проверять, чтобы киоски торговали тем, чем надо, и не нарушали санитарные правила.

Места, где можно ставить киоски и ларьки, определяет так называемая схема размещения НТО. По данным КИО, сейчас в нее было включено 8700 локаций, но из них только по 5063 заключены договоры аренды земельных участков либо договоры на размещение. Не все свободные участки можно вовлечь в оборот: из-за изменившегося законодательства или ошибок при внесении информации органы госвласти вынуждены отказывать претендующим на них предпринимателям, поясняли в КИО. Чиновники еще весной пообещали исключить из схемы 3 тысячи заведомо отказанных участков, но пока не завершили эту работу.

Подавать заявки на включение в схему новых локаций по действующим правилам может только районная администрация. Предприниматели не раз заявляли, что хотели бы обращаться в Смольный напрямую. По словам Евгения Елина, такой возможности в новых правилах не предусмотрено. Но от имени бизнеса проявить инициативу смогут муниципалы. «Они будут обращаться в администрацию района, а администрация на основании ходатайства будет корректировать схему», – пояснил он.

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Должен быть и сдерживающий фактор, чтобы не получить засилье ларьков, как в 90-е, отметил Евгений Елин. Чтобы в городе появилось новое место для киоска, одобрение должны будут дать комитет по энергетике (чтобы не было помехи сетям), комитет по благоустройству (чтобы не было угрозы газонам), КРТИ (чтобы избежать установки на проезжей части или перекрестках). Комитет по промышленности, инновациям и торговле оценит необходимость нового места с точки зрения обеспеченности населения торговыми форматами. Сейчас готовится методика таких вычислений, отметил Евгений Елин.

После того как в схеме НТО появится новый адрес, бизнесу предстоит договориться со Смольным о размещении самого объекта. По словам Евгения Елина, сроки рассмотрения заявок существенно сократятся, но, на сколько именно, вице-губернатор не уточнил. Важное изменение – если в течение установленного срока предприниматель не получит мотивированного отказа, это значит, что разрешение получено и город должен подписать договор.

От прежней идеи КИО поставить городские киоски по образцу Москвы и сдавать их вместе с земельными участками предпринимателям Смольный решил отказаться. По словам Евгения Елина, город не готов нести расходы по оборудованию и эксплуатации НТО, а также не хочет решать за бизнес, где ларьки нужны, а где нет. «Если какой-то выгодоприобретатель стал бы нас консультировать, это было бы неправильно. Если бизнес знает, то пусть сам подаст заявление», – сказал он.

Участники рынка ждут от реформы главным образом упрощения согласований, рассказал «Фонтанке» исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Сейчас, даже если все ведомства не имеют возражений, процесс занимает 6 – 7 месяцев. Если же у кого-то есть замечания, то срок может увеличиться до года. По словам руководителя ассоциации, чтобы ускорить процесс, Смольному следует установить согласительную процедуру только с тем ведомством, которое отказало в выдаче разрешения, а не проходить всю процедуру заново, как сейчас. Также предприниматели хотели бы подавать заявки на включение в схему НТО через систему РГИС напрямую, а не в письменной форме через администрацию. «Это бы сократило процесс сразу на 30 дней», – рассказал он. «Если отсутствие отрицательного ответа в установленный срок автоматически будет означать получение разрешения, это станет прорывом. Надеюсь, это распространят со временем и на другие процедуры», – отметил Владимир Меньшиков.

Опасения у бизнеса вызывает также оценка востребованности НТО в конкретной точке. «На мой взгляд, это лучше решать самому бизнесу. Если предприниматель верит, что спрос в данной локации будет, то зачем вводить дополнительные ограничения?» – комментирует Владимир Меньшиков. По его словам, потребность населения торговыми площадями формально может закрыть один гипермаркет. «Но люди хотят делать небольшие покупки рядом с домом», – сказал он. Кроме того, и так существуют требования, запрещающие ставить киоски, к примеру, возле станций метро.

Реформа, предложенная Смольным, не поможет повысить доходы бюджета, пока не будет решена проблема с незаконной торговлей, считает совладелец компании «Алые паруса» Дмитрий Нечаев (управляет несколькими точками по продаже сувениров в центре Петербурга). Ранее участники рынка оценивали фактическое число киосков в городе в 9000, что почти вдвое больше, чем число договоров, заключенных Смольным. Кроме того, даже если механизм включения новых участков в схему будет упрощен, то добросовестные предприниматели могут все равно не добиться своих мест. «На аукционы приходят недобросовестные игроки, завышают цену, а потом отказываются заключать договор, то есть по сути срывают торги. Делается это в интересах все того же нелегального бизнеса», – говорит он. Пока остается непрозрачным и механизм исключения участков из схемы. Сами «Алые паруса» узнали, что были вычеркнуты из нее, практически сразу после заключения договора. Отстоять свои точки удалось только после жалобы в прокуратуру.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»