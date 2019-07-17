Greenpeace поместил Петербург среди лидеров по загрязнению диоксидом азота

Российское отделение международной экологической организации составило рейтинг российских городов по загрязнению диоксидом азота на основе данных спутников проекта Tropomi.

«Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом», – сообщается 17 июля в исследовании Greenpeace.

Средний показатель концентрации NO2 за год в Москве составляет 0,78, а в Петербурге – 0,38. На третьей строчке оказался Челябинск, где уровень загрязнения опасным токсичным газом остается примерно таким же, как в Петербурге. Далее расположился Новосибирск, а замыкает пятерку Красноярск. В десятке самых загрязненных населенных пунктов также оказались Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Воронеж, Пермь и Волгоград.

В качестве решения проблемы экологи предлагают создать в крупных городах специальные зоны с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса.