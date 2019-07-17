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Город
17.07.2019 17:30
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Greenpeace поместил Петербург среди лидеров по загрязнению диоксидом азота

Российское отделение международной экологической организации составило рейтинг российских городов по загрязнению диоксидом азота на основе данных спутников проекта Tropomi.

«Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом», – сообщается 17 июля в исследовании Greenpeace.

Средний показатель концентрации NO2 за год в Москве составляет 0,78, а в Петербурге – 0,38. На третьей строчке оказался Челябинск, где уровень загрязнения опасным токсичным газом остается примерно таким же, как в Петербурге. Далее расположился Новосибирск, а замыкает пятерку Красноярск. В десятке самых загрязненных населенных пунктов также оказались Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Воронеж, Пермь и Волгоград.

В качестве решения проблемы экологи предлагают создать в крупных городах специальные зоны с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса.

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Справка:

Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание этого ядовитого газа может привести к серьезному отравлению, сенсорным, функциональным и патологическим эффектам. Даже при малых концентрациях, составляющих всего 0,23 мг/куб. м, человек ощущает присутствие этого газа. Эта концентрация является порогом обнаружения диоксида азота. Однако способность организма обнаруживать NO2 пропадает после 10 минут вдыхания, хотя остается сухость и першение в горле.

Кроме того, диоксид азота ослабляет ночное зрение — способность глаза адаптироваться к темноте. Этот эффект наблюдается при концентрации 0,14 мг/куб. м, что, соответственно, ниже порога обнаружения. Также газ вызывает повышенное сопротивление дыхательных путей — то есть увеличивает усилия, затрачиваемые на дыхание, причем при концентрации NO2 всего 0,056 мг/куб. м, что в четыре раза ниже порога обнаружения. Люди же с хроническими заболеваниями легких испытывают затрудненность дыхания уже при концентрации 0,038 мг/куб. м.

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