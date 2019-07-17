Обладатель лучшего костюма «Фонтанка-SUP»-2017: Что будет через год, боюсь представить

Победитель конкурса на лучший костюм «Фонтанка-SUP» 2017 года Кирилл Анисимов рассказал, какой костюм готовит на этот раз и откуда черпает идеи своих образов.

Регистрация на четвертый международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» заканчивается 18 июля. На сегодня около 1500 любителей сапсерфа подтвердили свое участие в грандиозном водном карнавале по рекам и каналам Петербурга. Один из них – обладатель лучшего костюма «Фонтанка-SUP»-2017 и победитель в номинации «Самое впечатляющее выступление» от инновационного партнера фестиваля – компании «Газпром нефть». Кирилл Анисимов, с которым мы поговорили об искусстве создания чемпионского образа.

– Что вас вдохновило в прошлый раз на создание костюма динозавра, с которым вы выиграли?

– Это был неосознанный выбор. Понимание того, как в нем сложно будет плыть на сапе, пришло только уже во время фестиваля.

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– Рассказывали, что тот костюм обладал уникальными аэродинамическими характеристиками.

– Да, было такое. В процессе участия я столкнулся с двумя проблемами. Первое — это то, что высота костюма больше двух метров. Из-за этого под некоторыми мостами я пройти не смог. Приходилось сгибаться и буквально проползать. Второй проблемой стало то, что в нем было очень сложно дышать, так как костюм цельный. Соответственно из-за плохой вентиляции смотровое окно постоянно запотевало. Исходя из этого очень сложно было ориентироваться в пространстве. Плюс высокая парусность не давала мне идти в темпе с остальными участниками. Было сложно.

– Сколько раз упали?

– Один раз. Не справился с проходом под Аничковым мостом.

– Вас пришлось спасать?

– Вылез сам, порвав костюм, дальше уже без костюма передвигался. Только на награждении удалось его как-то реанимировать, подшить.

– Выводы сделали?

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– Да, уже в прошлом году. Хотелось следовать какой-то тематике. Тем летом как раз проходил чемпионат мира по футболу. Я был в форме мяча. Более детально подошел к оформлению доски. Была приобретена искусственная трава, которая олицетворяла футбольное поле. Целый день всей семьей мы натягивали этот газон на доску. Также были установлены маленькие ворота. Было сопротивление от травы, но благо, была спасательная служба, которая взяла меня и многих других участников под крыло и нас тащила до финиша.

– И снова упали.

– Упал, но все было нормально.

– Удобнее ли плавать в костюме мяча?

– Удобнее, потому что лицо открыто, скованности в движении нет. Ворота мешали: было сложно сделать перехват весла.

– Что можете рассказать о своем нынешнем образе?

– С каждым годом все сложнее что-то придумывать из-за того, что становится все больше участников с красивыми и разнообразными костюмами. Какую-то оригинальную идею очень трудно воплотить. Посмотрев фотографии с предыдущих фестивалей, космонавтов я не увидел. Решил пока сделать так. Что будет еще через год, боюсь представить.

– Как давно занимаетесь сапсерфингом?

– Впервые узнал в 2016 году, как раз благодаря фестивалю «Фонтанка-SUP». Загорелся этой идеей. На Новый год приобрел доску и с 17-го года начал заниматься просто для себя.

– Спортивная подготовка была?

– Нет. Очень давно не занимался спортом, с института. На мой взгляд, сапсерфинг — вид спорта, доступный для любого возраста. И в этом его огромный плюс. В 17-м году, когда я получил в подарок за свою победу сап, я поставил на доску своего ребенка, а в прошлом сезоне у меня уже и отец участвовал в фестивале.

– В этот раз кто-то из семьи с вами будет участвовать?

– Нет, в этот раз семья уехала отдыхать. Меня все бросили, и я буду один.

Напомним, что фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» придуман и уже четвертый год проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этот раз при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Старт 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше сапсерферам предстоит пройти девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

Самые крутые призы будут разыграны в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски» и «Я и ценный пассажир». Так, например, за «Самое вдохновляющее выступление» победителя ждёт SUP-доска от нашего инновационного партнёра – компании «Газпром нефть» .

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ О КОНКУРСАХ ТУТ

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Артем Кузьмин