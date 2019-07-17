Захарова рассказала о хитром плане по выводу войск США из Сирии. Взамен в республику направляются американские ЧВК

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что уже сейчас численность персонала частных военных компаний из США выросла в Сирии, хотя американские власти декларирует вывод войск.

«Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирийской Арабской Республики действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний», – цитирует 17 июля заявление Марии Захаровой ТАСС.

По ее оценке, персонал американских ЧВК в Сирии вырос до 4 тысяч человек.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о решении вывести 2 тысячи американских военнослужащих из Сирии в течение максимум 100-дневного срока. Он объяснил это военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).