«Колу» перекроют ради яхты-рекордсменки, известной полярными кругосветками

Ладожский мост на автодороге Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) 18 июля разведут, чтобы пропустить «Апостола Андрея».

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 41-м километре трассы будет полностью перекрыто движение транспорта на 45 минут, 15:00 до 15:45. В это время ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производить разводку Ладожского моста через Неву, что рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Мост разведут, чтобы пропустить яхту «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра. Разводка будет производиться при температуре наружного воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

Океанская яхта «Апостол Андрей» капитана Николая Литау известна своими беспримерными для российского яхтинга полярными кругосветными плаваниями и мировыми рекордами. В первую кругосветку в 1996 году она отправлялась из Санкт-Петербурга, как и в третью в 2004 году, сюда же и возвращалась после странствий.

Кадр из видео в YouTube