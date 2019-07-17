Росстат рапортует о росте зарплат в России. И номинальных, и реальных

За год реальные зарплаты россиян выросли на 2,3%, а средняя номинальная зарплата, по данным на июнь, поднялась на 7,1%. Такие данные приводятся в свежем отчете http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688 Федеральной службы государственной статистики РФ.

"Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (июнь 2019) – 49 840 рублей", – сообщается http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-06-2019.pdf 17 июля в исследовании о социально-экономическом положении России.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне увеличилась на 7,1%, если сравнивать с 6 месяцами прошлого года. За прошедшие полгода этот показатель в среднем составлял 46 тысяч 300 рублей.

Во втором квартале реальные денежные доходы граждан России выросли на 0,5%, если сравнивать с 2018-м. В 1-м полугодии этот показатель был на уровне 0,4%.