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17.07.2019 17:13
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Не подглядели. В России впервые возбуждено дело после усыновления детей гомосексуальной парой

Сотрудники соцзащиты стали фигурантами уголовного дела о воспитании детей в однополой семье. Следственный комитет упрекает их в излишней тактичности. Чиновникам следовало тщательнее подглядывать в замочную скважину.

Как сообщает СКР 17 июля, дело возбуждено в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Москвы. Им вменяется «ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за условиями жизни и воспитания усыновленных детей».

«Мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», – заявили в СКР.

Чиновники соцзащиты якобы достоверно знали о гомосексуальной паре, но ничего не предпринимали. Хотя, по мнению следствия, должны были. Дело расследуется по статье 293 УК «Халатность».

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О гей-паре правоохранителям стало известно в середине июня 2019 года, когда в больницу поступил 12-летний ребенок с жалобами на боли в животе и на вопрос о родителях ответил, что он живет с двумя папами. Врачи передали услышанное в полицию.

Позиция Следственного комитета противоречит решению Европейского суда по правам человека, в 2017 году окончательно признавшего дискриминационным fontanka.ru/2017/11/14/095/ российский закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Принятый шесть лет назад, он декларирует социальную неравнозначность гомо- и гетеросексуальных отношений. В прошлом году ЕСПЧ признал незаконными запреты fontanka.ru/2018/11/27/070/ на гей-парады в России. В конце июня 2019 года Владимир Путин и Элтон Джон устроили заочную дискуссию на тему ЛГБТ. Музыкант, женатый на мужчине и воспитывающий двух детей, упрекнул президента в двуличности fontanka.ru/2019/06/28/164/, а президент заверил музыканта, что в России «ровное и спокойное отношение к ЛГБТ» fontanka.ru/2019/06/29/024/, но заступился за закон о гей-пропаганде среди детей.

 

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