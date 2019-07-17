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Город
17.07.2019 17:08
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«Проявите политическую волю». Кандидаты от штаба Навального потребовали от Эллы Памфиловой отменить муниципальные выборы в Петербурге

Петербургские активисты, которые выдвинулись в муниципальные депутаты при поддержке штаба сторонников оппозиционера Алексея Навального, потребовали от председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой «проявить политическую волю» и отменить скандальные выборы. Обращение с таким требованием они отправили в Центризбирком 17 июля.

Кандидаты напомнили Элле Памфиловой, что она обещала уйти в отставку, если не сможет исправить ситуацию в российской избирательной системе. «Сейчас мы видим, что ваши слова остались лишь словами. Муниципальные выборы в целом ряде округов проводят откровенные жулики, а наш город снова обретает славу "бандитского Петербурга"», – говорится в обращении. Активисты требуют не только отменить выборы в тех муниципалитетах, где процесс регистрации кандидатов идет с нарушениями, но и распустить избирательные комиссии как минимум в 25 округах.

Всего письмо подписали 80 человек – это и те активисты, которых уже зарегистрировали в качестве кандидатов, и те, которым отказали в регистрации. Среди авторов обращения – кандидаты в депутаты скандального Екатерингофского округа (там в регистрации отказали почти всем, кто был выдвинут «Яблоком» и поддержан штабом Навального, но в городском избиркоме уже готовятся отменить эти решения как незаконные). Кроме того, письмо подписали выдвиженцы в муниципалитеты Московского и Петроградского районов – оттуда поступает наибольшее число жалоб.

Как сообщил «Фонтанке» лидер петербургского штаба сторонников Алексея Навального Александр Шуршев, всего на сегодняшний день регистрацию удалось получить 267 кандидатам. Еще 118 выдвиженцев, поддержанных штабом, получили отказы.

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