Очевидное-невероятное. Лысые Кокорин и Мамаев играют в футбол, но руководство колонии их не видит

Осужденные за хулиганство футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в колонии в Белгородской области взялись за старое. Футбольный матч за колючей проволокой попал на видео.

Видеозапись была распространена в соцсетях утром 17 июля, на кадрах видно бритых налысо молодых людей, похожих на игроков «Зенита» и «Краснодара». Позже изданию «Спорт Экспресс» начальник колонии №4 Сергей Плясов сообщил, что ни на какое поле футболистов никто не выпускал и вообще сейчас знаменитые осужденные сидят в штрафном изоляторе.

В пресс-службе регионального управления ФСИН «Фонтанке» сообщили, что Плясов заблуждается – с момента этапирования Кокорина и Мамаева их никто не наказывал и в ШИЗО не отправлял.

Сам факт футбольного поединка в управлении опровергать не стали, но отметили, что к съемкам Федеральная служба исполнения наказаний отношения не имеет и разрешений на это не давала.

О том, что братья Кокорины и Мамаев из изолятора уехали в колонию, стало известно 4 июля. С учетом срока в СИЗО, исправительная колония №4 может стать их домом примерно на 150 дней. Впрочем, уже сейчас осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.