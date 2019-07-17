Очевидное-невероятное. Лысые Кокорин и Мамаев играют в футбол, но руководство колонии их не видит
Осужденные за хулиганство футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в колонии в Белгородской области взялись за старое. Футбольный матч за колючей проволокой попал на видео.
Видеозапись была распространена в соцсетях утром 17 июля, на кадрах видно бритых налысо молодых людей, похожих на игроков «Зенита» и «Краснодара». Позже изданию «Спорт Экспресс» начальник колонии №4 Сергей Плясов сообщил, что ни на какое поле футболистов никто не выпускал и вообще сейчас знаменитые осужденные сидят в штрафном изоляторе.
В пресс-службе регионального управления ФСИН «Фонтанке» сообщили, что Плясов заблуждается – с момента этапирования Кокорина и Мамаева их никто не наказывал и в ШИЗО не отправлял.
Сам факт футбольного поединка в управлении опровергать не стали, но отметили, что к съемкам Федеральная служба исполнения наказаний отношения не имеет и разрешений на это не давала.
О том, что братья Кокорины и Мамаев из изолятора уехали в колонию, стало известно 4 июля. С учетом срока в СИЗО, исправительная колония №4 может стать их домом примерно на 150 дней. Впрочем, уже сейчас осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.