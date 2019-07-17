Господин балкон украсит каждый дом

Балкон – важный архитектурный элемент, который влияет не только на внешний вид, но и на практические возможности жилья.

Фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сейчас балконы настолько привычны, что многие не замечают их скрытых возможностей и используют только для хранения старых и несезонных вещей. Совершенно напрасно! Балкон вполне может стать уютным уголком, настоящим домашним оазисом. Особенно когда размеры и качество позволяют, как у балконов в жилых комплексах «Образцовые кварталы».

ЖК «Образцовые кварталы» с большими и очень большими балконами возводит в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах» строительная компании «Терминал Ресурс».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Историческая справка

Первые упоминания о балконах встречаются в античности. Они служили местом для приёма пищи и отдыха. В Древней Руси балконы с декоративной резьбой и орнаментом украшали княжеские терема. В Средневековых замках балконы выполняли защитные функции. На них располагались наблюдатели, а в случае осады с балконов велась стрельба из луков и арбалетов.

Особую популярность балконы получили в период эпохи Возрождения, тогда в их оформлении появились декоративные элементы. В тёплых странах балконы оставались открытыми и украшались цветами, в северных – их закрывали и утепляли.

Само слово из итальянского языка (балько – бревно, балка) проникло во французский и пришло к нам в XIX веке.

Постепенно первоначальные тяжелые конструкции сменились на более легкие. Балконы стали украшением и отличительной чертой домов знати. Изящные балконы придают шарм и помпезность Екатерининскому дворцу в Пушкине, построенному в стиле барокко.

Граждане быстро оценили практические возможности новой конструкции. Балконы начали появляться на фасадах частных домов и общественных зданий. Сейчас на них сушат белье, хранят велосипеды, коляски, лыжи.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Образцовые балконы

С развитием технологий и материалов стало возможным создавать совершенно уникальные балконные конструкции. Когда речь идёт о площади, сопоставимой с полноценной комнатой – 5, 6, 9 и даже 10 квадратных метров – их можно и нужно использовать по полной! Такие балконы проектирует в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» компания «Терминал-Ресурс». И размер – не единственное достоинство «образцовых балконов». Качественное панорамное остекление превращает балкон в полноправную часть квартиры.

Склад отменяется

Несколько свечей и уютный столик позволят создать соответствующую атмосферу и провести незабываемый вечер на балконе. Стоит установить на утеплённом балконе экран, проектор, удобный диванчик – и готов уютный домашний кинотеатр. Некоторые жильцы «Образцовых кварталов» поставили на своих балконах кофейные столики, кто-то встречает с чашкой кофе рассветы, кто-то – провожает закаты. Открытые горизонты позволяют любоваться потрясающими видами на природу и ухоженными зелеными дворами. Можно оборудовать балкон барной стойкой, чтобы отдыхать с друзьями.

Балкон – удобное место для небольшой оранжереи. Зимний сад – не просто мода, но и настоящее эстетическое наслаждение. А ещё растения в буквальном и переносном смысле создают здоровую атмосферу. Любите что-то мастерить, но в квартире нет подходящих условий? Вспомните про балкон — самое освещенное место в квартире, он идеально подходит для творческой мастерской. Наведите порядок, утеплите, подготовьте рабочее место и творите в свое удовольствие. Не знаете, куда пристроить велотренажёр или беговую дорожку? А ведь именно на балконе оборудование никому не будет мешать, а спортсмен сможет дышать свежим воздухом.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Наконец, балкон – логичное продолжение кухни-гостиной. Столовая у большого окна позволит чувствовать себя на террасе загородного дома. В ЖК «Образцовые кварталы 4» на верхних этажах крыши над балконами стеклянные. К слову, этот жилой комплекс сдан в июле текущего года. В августе новоселам передадут ключи.

На любой вкус

Каждый жилой комплекс «Образцовых кварталов» построен с применением качественных технологий по оригинальному проекту. И балконы здесь предлагаются разные. Помимо стандартных вариантов в нескольких жилых комплексах сделаны «французские» балконы. В «Образцовом квартале 3» имеются готовые квартиры с эркерами. Вместо балкона предпочитаете лоджию? Выбирайте подходящий вариант с лоджией!

Балкон может ощутимо повлиять на стоимость недвижимости, особенно в небольшой квартире. В «Образцовых кварталах» также есть экономные студии и варианты однокомнатных квартир без балкона.

Готовые и строящиеся квартиры в «Образцовых кварталах» разной площади по привлекательным ценам – отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya