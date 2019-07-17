В Донбассе умер наблюдатель миссии ОБСЕ

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий умер в украинском Краматорске, сообщает в Twitter посольство Республики Польша в Киеве 17 июля.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

??З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ — PLinUkraine (@PLinUkraine) 17. Juli 2019

Чеславу Концкому было 60 лет. Он – кадровый военный Польской армии, в последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. Причины смерти наблюдателя не раскрываются.