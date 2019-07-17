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В Донбассе умер наблюдатель миссии ОБСЕ

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий умер в украинском Краматорске, сообщает в Twitter посольство Республики Польша в Киеве 17 июля.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

 

Чеславу Концкому было 60 лет. Он – кадровый военный Польской армии, в последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. Причины смерти наблюдателя не раскрываются.

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