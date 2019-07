Британия выделит 100 000 фунтов на проведение суда по делу о катастрофе MH17

Великобритания выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на создание в Нидерландах специального суда для рассмотрения дела о крушении под Донецком в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта.

On the fifth anniversary of the shooting down of flight MH17, the Foreign Secretary @Jeremy_Hunt has paid tribute to the victims, and announced that the UK will provide financial support to the specialist criminal court in the Hague.https://t.co/WJEJ0r7uXW pic.twitter.com/pdh3CFyIPk