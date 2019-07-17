Британия выделит 100 000 фунтов на проведение суда по делу о катастрофе MH17

Великобритания выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на создание в Нидерландах специального суда для рассмотрения дела о крушении под Донецком в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта.

On the fifth anniversary of the shooting down of flight MH17, the Foreign Secretary @Jeremy_Hunt has paid tribute to the victims, and announced that the UK will provide financial support to the specialist criminal court in the Hague.https://t.co/WJEJ0r7uXW pic.twitter.com/pdh3CFyIPk — Foreign Office ?? (@foreignoffice) 17. Juli 2019

Напомним, накануне Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга» MH17 в Донбассе летом 2014 года. А 19 июня этого года следователи в Нидерландах опубликовали имена тех, кого они подозревают в крушении самолета, – это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Все, кроме Харченко, – российские граждане. Следственная группа допускает, что крушение самолета могло быть ошибкой. Расследование трагедии еще не окончено.