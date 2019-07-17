Юридический ребус решён. Манипуляции с ребёнком уроженок Узбекистана стали уголовном делом о похищении младенца в Петербурге

Уголовное дело о похищении грудного ребёнка в Петербурге направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы 17 июля.

По версии следствия, две уроженки Узбекистана предложили беременной землячке за вознаграждение отдать ребёнка в чужую семью. Женщина согласилась, а после родов изменила своё решение. Но её приятельницы отступать от намеченного плана не собирались. Не остановило даже то, что, как ранее писала «Фонтанка», у младенца диагностировали порок сердца. Когда биологическую мать выписали из больницы, младенца забрала из стационара женщина, по документам которой ложилась в роддом роженица.

Разобравшись, что ребенок в безопасности, полицейские попытались квалифицировать действия участниц этой истории: введение в заблуждение врачей в связи с рождением по чужим документам; фактическое похищение, но прекращенное по воле юридической матери; мошенничество при договоренности об услуге. Как нашему изданию говорили в ГУ МВД, «кодекс сломаешь, не то что голову».