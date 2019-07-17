Росстат заметил ускорение естественной убыли населения в РФ

180,4 тыс. человек составила естественная убыль населения в России за январь – май 2019 года. Такие данные опубликовал Росстат. Сравнение с прошлогодними данными позволяет говорить о том, что сокращение населения идет более стремительными темпами, чем раньше.

Из опубликованных 16 июля данных статистического ведомства следует, что за пять месяцев количество умерших превысило количество родившихся на 180,4 тыс. человек. В прошлом году естественная убыль населения составила 147,2 тыс. человек. То есть показатель вырос более чем на 33 тыс. человек, что сопоставимо с населением небольшого городка.

Всего в 2019 году на свет появилось 600,2 россиян, умерло – 780,6.

Сведения по регионам Росстат выложил только в относительных числах, на тысячу человек населения. В Петербурге, по данным органа статистики, тоже убывает население, хоть и в три раза меньше, чем в среднем по стране («-1» и «-3» соответственно). А вот в Москве, наоборот, жителей стало больше: прирост 0,7 на тысячу населения. Вносят свой вклад в решение демографической проблемы регионы Северного Кавказа, не останутся без жителей «нефтяные» субъекты.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала потерю российского населения «катастрофической».