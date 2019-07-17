МИД Грузии уверяет в безопасности республики для россиян
Министерство иностранных дел Грузии вступило в заочную полемику с главой российского внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, заверив, что кавказская республика остается безопасным направлением для российских туристов.
«В Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских, граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», – цитирует 17 июля заявление официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди ТАСС.
По его словам, грузинские дипломаты ознакомились с заявлением Сергея Ларова о том, что санкции в отношении соседней страны будут сняты при восстановлении безопасности.
Константиниди уверен, что нормализовать отношения между двумя странами можно в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности.
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля. В тот же день Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». Путин высказался против.