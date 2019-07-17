МИД Грузии уверяет в безопасности республики для россиян

Министерство иностранных дел Грузии вступило в заочную полемику с главой российского внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, заверив, что кавказская республика остается безопасным направлением для российских туристов.

«В Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских, граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», – цитирует 17 июля заявление официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди ТАСС.

По его словам, грузинские дипломаты ознакомились с заявлением Сергея Ларова о том, что санкции в отношении соседней страны будут сняты при восстановлении безопасности.

Константиниди уверен, что нормализовать отношения между двумя странами можно в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности.