В Ленобласти человека из «Фокуса» вышвырнуло вместе с дверью. Загадку этого ДТП решит кровь

Один погиб, другой выжил, а кто был за рулём, окончательно не ясно. Подробности «мутной истории» – ночного ДТП в Киришском районе Ленобласти – рассказывает 17 июля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Кроме того, сообщество публикует фотографии с места ещё одной смертельной аварии, где машина несколько раз перевернулась. В обоих ДТП людей выкидывало из салона.

Первая авария случилась 16 июля около 11:20 в Подпорожском районе на 90-м километре дороги Лодейное Поле – Вытегра. 42-летний мужчина на «Ниве Шевроле», видимо, зацепил обочину, автомобиль съехал в кювет и стал кувыркаться, а водитель выпал из салона на проезжую часть. Он погиб на месте.

Во втором случае машина тоже вылетела в кювет, с грунтовки: в 23 часа того же дня на 14-м километре дороги Будогощь – Половинник в Киришском районе «Форд Фокус» нашёл своё дерево. Удар был такой силы, пишет «Дорожный инспектор», что одного из двух мужчин, ехавших в «Фокусе», выбросило вместе с дверью. Он погиб. Про него известно, что он работал на Киришской ГРЭС. Второй мужчина с небольшими ссадинами был доставлен в больницу.

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В официальной информации указано: «неустановленный водитель», и вот почему. Мужчина 1983 года рождения, который остался жив, тоже умеет водить машину. Он получил водительское удостоверение в 2016 году, а в 2018-м был лишен права управления по части 3 статьи 12.26 («Отказ от освидетельствования»). В этот раз он надул 0,8 мг/л при разрешённых 0,16. На данный момент он утверждает, что был лишь пассажиром, а как раз погибший управлял «Фордом». С водительской подушки безопасности взяты образцы крови, они и помогут узнать, кто же на самом деле был за рулём, отмечает «Дорожный инспектор».