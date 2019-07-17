Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 62.95р
70.56р
18:44 17.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
17.07.2019 16:25
Печать

В Ленобласти человека из «Фокуса» вышвырнуло вместе с дверью. Загадку этого ДТП решит кровь

Один погиб, другой выжил, а кто был за рулём, окончательно не ясно. Подробности «мутной истории» – ночного ДТП в Киришском районе Ленобласти – рассказывает 17 июля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Кроме того, сообщество публикует фотографии с места ещё одной смертельной аварии, где машина несколько раз перевернулась. В обоих ДТП людей выкидывало из салона. 

Первая авария случилась 16 июля около 11:20 в Подпорожском районе на 90-м километре дороги Лодейное Поле – Вытегра. 42-летний мужчина на «Ниве Шевроле», видимо, зацепил обочину, автомобиль съехал в кювет и стал кувыркаться, а водитель выпал из салона на проезжую часть. Он погиб на месте. 

ДТП в Подпорожском районе Ленобласти

Во втором случае машина тоже вылетела в кювет, с грунтовки: в 23 часа того же дня на 14-м километре дороги Будогощь – Половинник в Киришском районе «Форд Фокус» нашёл своё дерево. Удар был такой силы, пишет «Дорожный инспектор», что одного из двух мужчин, ехавших в «Фокусе», выбросило вместе с дверью. Он погиб. Про него известно, что он работал на Киришской ГРЭС. Второй мужчина с небольшими ссадинами был доставлен в больницу.

Реклама

В Ленобласти человека из «Фокуса» вышвырнуло вместе с дверью. Загадку этого ДТП решит кровь

В официальной информации указано: «неустановленный водитель», и вот почему. Мужчина 1983 года рождения, который остался жив, тоже умеет водить машину. Он получил водительское удостоверение в 2016 году, а в 2018-м был лишен права управления по части 3 статьи 12.26 («Отказ от освидетельствования»). В этот раз он надул 0,8 мг/л при разрешённых 0,16. На данный момент он утверждает, что был лишь пассажиром, а как раз погибший управлял «Фордом». С водительской подушки безопасности взяты образцы крови, они и помогут узнать, кто же на самом деле был за рулём, отмечает «Дорожный инспектор».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:15

Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу - под 14 мостами.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения

Банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий «Группы ЛСР» трех генеральных кредитных соглашений, подписанных на днях.
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по популярным программам ипотеки среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.07.2019 15:20

Первая секция ЖК «Эталон на Неве» достигла отметки в 6 этажей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы. Согласно проекту, на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
16.07.2019 12:57

Следующая станция – Диснейленд Париж

Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию «Следующая станция – Диснейленд Париж».