Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу – под 14 мостами.

Поскольку в команду входят и продвинутые сапсерферы, и новички, профессионалы в этом виде спорта подготовили всех к участию в заплыве и провели несколько командных тренировок. Активные и увлеченные сотрудники банка проявили интерес к необычному заплыву по рекам и каналам Петербурга, и руководство Банка «Санкт-Петербург» поддержало их.

«Мы надеемся, что наш заплыв подарит массу положительных эмоций не только участникам команды, но и зрителям! Встретимся на фестивале!» – обратились представители банка к партнерам и участникам.

Напомним, фестиваль сапсерфинга "Фонтанка-SUP" позиционируется, прежде всего, как водный карнавал – участники заплыва на надувных сапбордах вольны проявить фантазию в костюмах, как им захочется. В этом году на фестивале уже зарегистрировано 1100 любителей сапсёрфа, в том числе пройдут более 10 корпоративных команд (Брендов на SUPe).

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