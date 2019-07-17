Росгвардия Петербурга проведет служебную проверку сотрудников, заподозренных в подкидывании наркотиков и вымогательстве

После публикации «Фонтанки» Управление вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области назначило проведение служебной проверки в отношении двух росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 июля.

Накануне оперативники экономической полиции Красногвардейского района Петербурга задержали двух сотрудников вневедомственной охраны. Следственный комитет вменяет им вымогательство денег после подкидывания наркотиков несовершеннолетнему.

«В случае установления вины данные сотрудники будут уволены, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – рассказали в пресс-службе.

Читайте материал на «Фонтанке». В нем подробно рассказано и о погоне, и об ошибке задержанных. Мы даже приводим цитаты руководства УМВД, которому в первые минуты показалось, что это касается их подчиненных.